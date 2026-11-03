Gold Silver Price Today: अमेरिका की एक एयर स्ट्राइक और फिर से टूट गए सोना-चांदी, सिल्वर वायदा 1.80 लाख के नीचे आई, जानिए रेट्स

अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित केशम द्वीप पर गुप्त तरीके से एयर स्ट्राइक की है। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है और सैन्य अभियान फिर से शुरू होने की उम्मीद है। हाल में इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से चुनावों के बाद ईरान पर नए तरीके से हमले शुरू करने का आग्रह किया था। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक के बाद क्रूड ऑयल में मामूली तेजी देखने को मिली। साथ ही यूएस फेड रेट हाइक की संभावनओं को भी बल मिला है, जो सोने के लिए अच्छी खबर नहीं है। यही कारण है कि कीमतों में गिरावट देखने को मिली।