Car Purchase Tax Refund: इस दिवाली खरीद रहे हैं कार? अगले साल आपको मिल सकता है हजारों रुपये का टैक्स रिफंड, जानें प्रोसेस

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, 10 लाख रुपये से अधिक बिक्री मूल्य वाले मोटर वाहन की खरीद पर 1% TCS वसूला जाता है। यह रकम कार खरीदते समय डीलर ग्राहक से लेता है और सरकार के पास जमा करता है। यह कोई अलग से लगने वाला फाइनल टैक्स नहीं है। इसे आपकी टैक्स देनदारी के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आपकी टैक्स देनदारी टीसीएस से ज्यादा है, तो यह रकम टैक्स भुगतान में काम आएगी। वहीं, टैक्स देनदारी कम होने या नहीं होने पर नियमों के अनुसार अतिरिक्त रकम का रिफंड मिल सकता है। ध्यान रखें कि रिफंड की राशि आपकी वास्तविक टैक्स देनदारी और उपलब्ध टैक्स क्रेडिट पर निर्भर करेगी।