Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों ने मारी पलटी, उछल गए भाव, जानिए क्या है इस तेजी की वजह

Gold Price Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 11 बजे दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 490 रुपये की बढ़त के साथ 1,39,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 450 रुपये की बढ़त के साथ 1,27,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 370 रुपये की बढ़त के साथ 1,04,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का भाव 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।