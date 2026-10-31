Changes from 1st November: GST, LPG सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड और इनकम टैक्स से लेकर लाइफ सर्टिफिकेट तक, 1 तारीख से होने जा रहे ये बदलाव

नवंबर की शुरुआत के साथ बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। 1 नवंबर 2026 से इंडसइंड बैंक के कुछ सेविंग अकाउंट में फेल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ शुल्कों में भी बदलाव होगा। वहीं, पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे और कुछ टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इन बदलावों का असर आम बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों, कारोबारियों और पेंशन पाने वाले लोगों पर पड़ सकता है।