ठीक-ठाक है कमाई फिर भी नहीं बचता पैसा? Ankur Warikoo ने बताए 5 मनी टिप्स जो सुधार सकते हैं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ

सैलरी बढ़ने के बावजूद अगर महीने के आखिर में पैसे नहीं बचते, तो इसकी वजह सिर्फ कम कमाई नहीं है। कई बार खर्च करने का तरीका, कर्ज लेने की आदत और निवेश में देरी भी आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाए रखती है। अच्छी कमाई के साथ पैसा बचाना और उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। एंटरप्रेन्योर, राइटर और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू ने हाल ही में एक वीडियो में पैसे से जुड़ी ऐसी ही पांच आदतों के बारे में बताया, जो लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने से रोक सकती हैं। उनका कहना है कि रोजमर्रा के पैसों से जुड़े फैसलों में सुधार करके आर्थिक स्थिति बेहतर की जा सकती है।