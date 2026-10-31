Multibagger Stocks: पिछली दिवाली से अब तक 11% टूट चुका है निफ्टी, फिर भी 60 शेयरों ने दिया 650% तक का रिटर्न

एक साल में कई गुना रिटर्न देने वाले शेयरों को देखकर निवेशकों के मन में इनमें पैसा लगाने का विचार आ सकता है। लेकिन किसी शेयर का पिछला रिटर्न यह गारंटी नहीं देता कि आगे भी वैसी ही कमाई होगी। वैश्विक तनाव, महंगी कमोडिटी, महंगाई और विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने जैसे जोखिम शेयर बाजार पर दबाव बना सकते हैं। ऐसे माहौल में तेजी से बढ़े शेयरों में निवेश करने से पहले कंपनी की कमाई, कारोबार की स्थिति और मौजूदा वैल्यूएशन का आकलन करना जरूरी है। शेयर मार्केट एक्सपर्ट सौरभ गुप्ता के अनुसार, स्मॉलकैप शेयर लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का मौका दे सकते हैं, लेकिन इनमें उतार-चढ़ाव और वैल्यूएशन से जुड़े जोखिम भी ज्यादा होते हैं।