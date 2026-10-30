Bank Holidays List: नवंबर में आ रहे हैं 2 लॉन्ग वीकेंड, कब-कब बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holidays November 2026: नवंबर 2026 में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही ब्रांच जाने की योजना बनाएं। इस महीने दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक, 2, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 24 और 27 नवंबर को कुछ शहरों और राज्यों में बैंक ब्रांच बंद रहेंगी। बैंकों की छुट्टियां राज्य और स्थानीय त्योहारों के हिसाब से तय होती हैं। इसलिए ग्राहकों को अपने शहर की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। नवंबर महीनों में अलग-अलग राज्यों में बैंक कुल 17 दिन बंद रहने वाले हैं। इस दौरान 2 लॉन्ग वीकेंड भी आ रहे हैं।