Child Investment Plan: PPF, SSY या SIP… बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कहां करें निवेश?

बच्चे की पढ़ाई के लिए रकम जुटाते समय महंगाई का सही अनुमान लगाना जरूरी है। प्रोफेशनल कोर्स और हायर एजुकेशन का खर्च सालाना करीब 10% बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है। यह सामान्य महंगाई से ज्यादा हो सकता है। उदाहरण के लिए, आज जिस कोर्स की फीस 10 लाख रुपये है, उसकी लागत 10 साल बाद करीब 26 लाख रुपये और 15 साल बाद लगभग 42 लाख रुपये हो सकती है। यह कैलकुलेशन हर साल 10% खर्च बढ़ने पर आधारित है। वास्तविक फीस कोर्स, कॉलेज और देश के हिसाब से अलग हो सकती है। इसलिए निवेश का गोल तय करते समय सिर्फ आज की फीस को आधार न बनाएं। भविष्य में होने वाले खर्च को भी शामिल करें।