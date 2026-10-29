Investment in Gold: धनतेरस और दिवाली पर इन 5 तरीकों से खरीद सकते हैं सोना, जानिए कहां हो सकता है आपको ज्यादा फायदा

धनतेरस पर बहुत से लोग सोने के गहने खरीदते हैं। गहनों का फायदा यह है कि इन्हें पहन सकते हैं और परिवार की अगली पीढ़ी को भी सौंप सकते हैं। लेकिन निवेश के नजरिये से इन्हें खरीदते समय कुछ खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। गहनों की कीमत में सोने के भाव के साथ मेकिंग चार्ज भी जुड़ता है। इसके अलावा GST भी देना पड़ता है। जब आप भविष्य में गहने बेचते हैं, तो मेकिंग चार्ज की पूरी रकम वापस मिलना जरूरी नहीं है। इस वजह से गहनों में निवेश करने पर वास्तविक मुनाफा कम हो सकता है। अगर आपका मकसद सिर्फ सोने में पैसा लगाना है, तो सिक्के या गोल्ड बार भी देख सकते हैं। इन्हें खरीदते समय शुद्धता, हॉलमार्क, बिल और खरीद-बिक्री की शर्तों की जांच जरूर करें।