PSU Bank और IT सेक्टर में आज देखी जा रही खरीदारी, उधर गिर गए ऑटो और सीमेंट कंपनियों के शेयर, जानिए मार्केट का हाल

शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुला है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को मामूली बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 22 अंक की मामूली बढ़त के साथ 73,268.47 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर यह 0.09 फीसदी या 81 अंक की बढ़त के साथ 73,268.47 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.15 फीसदी या 34 अंक की बढ़त के साथ 22,733 पर ट्रेड करता दिखा।
30 शेयरों वाले सेंसेक्स पैक में शुरुआती कारोबार के दौरान सबसे अधिक तेजी अडानी पोर्ट्स, पावरग्रिड और टीसीएस में देखने को मिली। एनटीपीसी, टाइटन, रिलायंस, कोटक बैंक, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, बीईएल और एसबीआई के शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। वहीं, सबसे अधिक गिरावट ट्रेंट में दिखाई दी। एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व, मारुति और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर भी लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुरूआती कारोबार में निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मीडिया, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी ऑयल एंड गैस में तेजी देखने को मिली। वहीं, निफ्टी ऑटो, निफ्टी केमिकल्स और निफ्टी सीमेंट में गिरावट देखने को मिली।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज (%)
|अडानी पोर्ट्स
|1,802.50
|+2.34
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,525.00
|+1.82
|पावर ग्रिड
|255.35
|+1.57
|कोटक महिंद्रा बैंक
|446.60
|+1.50
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|1,174.20
|+1.40
|टाइटन
|4,396.50
|+1.35
|कोल इंडिया
|395.85
|+0.98
|बीएसई
|3,516.10
|+0.89
|इन्फोसिस
|1,132.90
|+0.87
|टीसीएस
|2,481.00
|+0.85
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज
|1,345.20
|+0.73
|मैक्स हेल्थकेयर
|856.90
|+0.63
|एनटीपीसी
|305.60
|+0.61
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)
|365.05
|+0.47
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज (%)
|ट्रेंट
|2,852.50
|-2.11
|मारुति सुजुकी
|11,456.00
|-1.06
|सिप्ला
|1,351.20
|-1.05
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|884.65
|-1.02
|बजाज ऑटो
|10,379.00
|-1.01
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|991.00
|-0.92
|एशियन पेंट्स
|2,264.20
|-0.89
|नेस्ले इंडिया
|1,158.20
|-0.84
|एलएंडटी
|3,771.30
|-0.79
|एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
|1,655.40
|-0.68
|बजाज फिनसर्व
|1,643.50
|-0.54
|आयशर मोटर्स
|7,266.50
|-0.46
|एचडीएफसी बैंक
|682.25
|-0.45
|इंडिगो
|4,670.10
|-0.42
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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