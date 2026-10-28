DA Hike: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने बढ़ा दिया महंगाई भत्ता, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में बदलाव करती है। इसका मकसद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देना है। ताजा घोषणा जुलाई 2026 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन से जुड़ी है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। वहीं, महंगाई राहत पेंशनभोगियों को दी जाने वाली इसी तरह की आर्थिक सहायता है। दोनों का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के कारण होने वाले खर्च के बोझ को कम करना है।