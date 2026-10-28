Jio Platforms IPO ने बनाए 13 बड़े रिकॉर्ड, बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी

मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ ने 13 रिकॉर्ड बनाए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर आज बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए हैं। ये शेयर 21.35 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ स्टेबल ट्रेड करता दिखाई दिया। दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर बीएसई पर कंपनी का शेयर 0.35 फीसदी या 4.80 रुपये की बढ़त के साथ 1362 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह आईपीओ निवेशकों को कुल 21.72 फीसदी का फायदा होता दिखा। कंपनी का मार्केट कैप इस समय 12,53,947.68 करोड़ रुपये पर था। आइए जानते हैं कि इस आईपीओ ने कौन-कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं।