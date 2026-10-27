Jio IPO Listing: कल बदल सकता है बाजार का इतिहास, 1,340 पर खुला शेयर तो टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ देगा रिलाइंस

अगर जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर 1,340 रुपये पर लिस्ट होता है, तो कंपनी का बाजार पूंजीकरण 12.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। इस स्तर पर वह भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़कर देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन सकती है। हालांकि, यह पूरी तरह लिस्टिंग के दिन शेयर की वास्तविक कीमत पर निर्भर करेगा।