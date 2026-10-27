Share Market: ऑटो और फार्मा शेयरों में आज आई अच्छी खासी तेजी, उधर लुढ़क गए सीमेंट और आईटी कंपनियों के शेयर

शेयर बाजार आज सपाट बंद हुआ है। (PC: ANI)
उतार-चढ़ाव भरे सेशन के बाद भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को सपाट बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.01 फीसदी या 8.08 अंक की मामूली गिरावट के साथ 73,598 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 18 शेयर हरे निशान पर और 12 शेयर लाल निशान पर थे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.02 फीसदी या 3.45 अंक की गिरावट के साथ 22,749 पर बंद हुआ।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया में 3.87 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.20 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.49 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.72 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.21 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.94 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.54 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.23 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 2.74 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 1.63 फीसदी, निफ्टी500 हेल्थकेयर में 1.94 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी सीमेंट में 1.72 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.14 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.39 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.81 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 0.38 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|1,000.00
|+6.78%
|भारती एयरटेल
|1,978.80
|+3.20%
|बजाज ऑटो
|10,390.00
|+3.17%
|बीएसई
|3,441.10
|+2.44%
|ट्रेंट
|2,820.60
|+2.42%
|मारुति सुजुकी
|11,450.00
|+2.05%
|पावर ग्रिड
|251.75
|+1.92%
|इटरनल
|331.00
|+1.67%
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)
|367.95
|+1.36%
|मैक्स हेल्थकेयर
|845.00
|+1.20%
|टाइटन
|4,365.90
|+0.99%
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|207.24
|+0.98%
|आयशर मोटर्स
|7,165.00
|+0.92%
|टेक महिंद्रा
|1,811.40
|+0.91%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|एशियन पेंट्स
|2,277.00
|-1.94%
|कोल इंडिया
|398.00
|-1.73%
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|2,900.80
|-1.67%
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
|945.10
|-1.63%
|टीसीएस
|2,496.90
|-1.50%
|एक्सिस बैंक
|1,205.70
|-1.17%
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,386.90
|-1.15%
|एचडीएफसी बैंक
|680.20
|-1.14%
|एचडीएफसी लाइफ
|513.60
|-1.04%
|टीवीएस मोटर कंपनी (TMPV)
|261.20
|-0.95%
|बजाज फाइनेंस
|912.00
|-0.73%
|अदाणी एंटरप्राइजेज
|2,490.00
|-0.72%
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|7,791.50
|-0.67%
|एसबीआई लाइफ
|1,633.00
|-0.65%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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