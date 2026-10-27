Apple iPhone Duo: ‘फोन खोला तो आई चटकने की आवाज, स्क्रीन पर दिखीं लाइनें’, कई यूजर्स कर रहे शिकायतें, कंपनी देगी नया मोबाइल

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के वर्जीनिया में रहने वाले एक ग्राहक ने बताया कि उनके लोकल एपल स्टोर ने स्क्रीन की समस्या को खराबी मानते हुए फोन बदलने की जरूरत बताई। लेकिन वहां Genius Bar में ग्राहक सहायता के लिए अपॉइंटमेंट उपलब्ध नहीं था। इसके बाद उन्हें दूसरे स्टोर भेजा गया, जहां जांच करके पुष्टि की गई कि फोन को गिरने या किसी बाहरी चोट से नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि, दूसरे स्टोर में भी नया फोन उपलब्ध नहीं था। इस वजह से ग्राहक को रिप्लेसमेंट के लिए इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि नई तकनीक वाले पहली पीढ़ी के डिवाइस में शुरुआती समस्याएं आना संभव है, लेकिन करीब 1,999 डॉलर की शुरुआती कीमत वाले फोन के लिए रिप्लेसमेंट यूनिट उपलब्ध नहीं होना निराशाजनक है।