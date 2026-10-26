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Vande Bharat Sleeper Train: 2 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को इस हफ्ते मिलेगी हरी झंडी, जानिए रूट, टाइमिंग और किराया

Vande Bharat Sleeper Fare: भारतीय रेलवे मुंबई-बेंगलुरु और वाराणसी-दिल्ली के बीच दो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक, इनकी शुरुआत 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 26 Oct 2026, 5:21 PM IST

Vande Bharat Sleeper Train

दो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। (PC: AI)

भारतीय रेलवे लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने के लिए दो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने जा रही है। ये ट्रेनें मुंबई-बेंगलुरु और वाराणसी-नई दिल्ली के बीच चलेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक, मुंबई-बेंगलुरु ट्रेन की शुरुआत 31 अक्टूबर को और वाराणसी-दिल्ली ट्रेन की शुरुआत 1 नवंबर को होनी है। नई ट्रेनों से नौकरीपेशा लोगों, कारोबारियों, स्टूडेंट्स और धार्मिक यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिल सकता है।

खास बात यह है कि मुंबई से बेंगलुरु के बीच करीब 1,000 किलोमीटर का सफर 15 घंटे 45 मिनट में पूरा करने की योजना है। वहीं, वाराणसी से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को प्रयागराज और कानपुर के रास्ते ओवरनाइट सफर करने का एक और विकल्प मिलेगा।

अभी कहां चल रही है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन?

फिलहाल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा और कामाख्या के बीच चल रही है। नई सेवाएं शुरू होने के बाद इस नेटवर्क का विस्तार होगा। हालांकि, दोनों ट्रेनों के नियमित संचालन के समय और अन्य जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी शेष है।

मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल (SMVT) के बीच चलेगी। रास्ते में इसके कल्याण, पुणे, सोलापुर, कलबुर्गी, रायचूर, गूंतकल और अनंतपुर में रुकने का प्रस्ताव है। इससे महाराष्ट्र और कर्नाटक के दो बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को एक और विकल्प मिल सकता है। रेलवे के मुताबिक, इस ट्रेन का 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया जा चुका है। इस रूट पर दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट चलाने का प्रस्ताव है। ट्रेन सप्ताह में छह दिन चल सकती है। हालांकि, नियमित संचालन का कार्यक्रम अंतिम रूप से घोषित होना बाकी है।

मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टाइमिंग

प्रस्तावित समय के अनुसार, मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन रात 8:10 बजे CSMT से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:55 बजे SMVT बेंगलुरु पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन बेंगलुरु से शाम 7:50 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11:55 बजे मुंबई पहुंचेगी। इस तरह यात्रा में करीब 15 घंटे 45 मिनट लगेंगे। दावा है कि मौजूदा उद्यान एक्सप्रेस के मुकाबले इस ट्रेन से करीब 6 घंटे 20 मिनट का समय बच सकता है।

वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर का रूट

दूसरी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलाने की योजना है। यह प्रयागराज और कानपुर से होकर गुजरेगी। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी के बीच रात में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर विकल्प मिल सकता है। प्रयागराज से दिल्ली जाने वालों के पास हमसफर एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस और प्रयागराज एक्सप्रेस के अलावा एक और विकल्प होगा। वाराणसी आने-जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ दिल्ली में काम करने वाले लोगों और छात्रों को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है।

वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर की टाइमिंग

प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक, ट्रेन नंबर 27421 रात 8:50 बजे वाराणसी से रवाना होगी। यह रात 10:35 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। यहां पांच मिनट रुकने के बाद रात 10:40 बजे आगे बढ़ेगी। इसके बाद ट्रेन रात 12:40 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 5:55 बजे नई दिल्ली पहुंचने का प्रस्ताव है। वापसी में ट्रेन नंबर 27422 रात 9:40 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यहां पांच मिनट रुकने के बाद ट्रेन वाराणसी के लिए रवाना होगी और सुबह 6:45 बजे वहां पहुंचने का प्रस्ताव है।

शुरुआत के दिन वाराणसी से एक विशेष रेक सुबह 11 बजे रवाना होने का कार्यक्रम है। नियमित सेवाओं का फाइनल शेड्यूल रेलवे की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार, नियमित संचालन शुरू होने पर यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चल सकती है।

वंदे भारत स्लीपर का किराया कितना होगा?

वंदे भारत स्लीपर का किराया यात्री और दूरी के आधार पर तय किया जाता है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, थर्ड एसी (3AC) का किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 2.40 रुपये है। इस पर जीएसटी अलग से लगेगा। इस हिसाब से 1,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए थर्ड एसी का किराया 2,400 रुपये हो सकता है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का किराया अलग-अलग कैटेगरीज में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 2.40 रुपये से 3.80 रुपये के बीच बताया गया है।

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Updated on:

26 Oct 2026, 5:21 PM IST

Published on:

Hindi News / Business / Vande Bharat Sleeper Train: 2 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को इस हफ्ते मिलेगी हरी झंडी, जानिए रूट, टाइमिंग और किराया

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