Vande Bharat Sleeper Train: 2 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को इस हफ्ते मिलेगी हरी झंडी, जानिए रूट, टाइमिंग और किराया

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल (SMVT) के बीच चलेगी। रास्ते में इसके कल्याण, पुणे, सोलापुर, कलबुर्गी, रायचूर, गूंतकल और अनंतपुर में रुकने का प्रस्ताव है। इससे महाराष्ट्र और कर्नाटक के दो बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को एक और विकल्प मिल सकता है। रेलवे के मुताबिक, इस ट्रेन का 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया जा चुका है। इस रूट पर दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट चलाने का प्रस्ताव है। ट्रेन सप्ताह में छह दिन चल सकती है। हालांकि, नियमित संचालन का कार्यक्रम अंतिम रूप से घोषित होना बाकी है।