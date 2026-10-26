Gold में 1 लाख लगाने वालों के रह गए सिर्फ 79 हजार, 9 महीने में 21% टूट गया सोना, अभी और गिरेगा या उछलेगा भाव? एक्सपर्ट से समझिए

केडिया ने बताया कि तकनीकी नजरिए से 1,40,000 रुपये का स्तर सोने के लिए अहम सपोर्ट माना जा रहा है। इस स्तर के आसपास कीमतों में स्थिरता आने पर निवेशक अलग-अलग चरणों में खरीदारी करने पर विचार कर सकते हैं। केंद्रीय बैंकों की मांग, निवेश के बढ़ते इनफ्लो और विदेशी मुद्रा भंडार में डायवर्सिटी लाने की कोशिशों से भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। केडिया ने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है और ब्याज दरों का दबाव कम होता है, तो अगली धनतेरस तक सोने का भाव 1,90,000 से 2,00,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंचने की संभावना बन सकती है। हालांकि, निकट भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।