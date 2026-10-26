26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Cheap Flight Tickets: दिवाली पर घर जाने के लिए महंगा मिल रहा है फ्लाइट टिकट? इन 8 तरीकों से बचा सकते हैं पैसे

Diwali Flight Booking: दिवाली पर फ्लाइट टिकट महंगे होने के बावजूद कुछ तरीकों से ट्रैवल का खर्च कम किया जा सकता है। आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर, बैंक ऑफर्स और कुछ वेबसाइट्स पर प्राइस कंपेयर करके भी पैसे बचा सकते हैं।
4 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 26 Oct 2026, 11:57 AM IST

Cheap Flight Tickets

दिवाली सीजन में फ्लाइट के टिकट महंगे हो गए हैं। (PC: AI)

Diwali Flight Ticket: दिवाली पर घर जाने के लिए जिन्हें फ्लाइट टिकट की जरूरत है, वे इस समय महंगे किराए से परेशान हैं। त्योहार के दौरान दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर जाने वाली फ्लाइट्स में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में टिकटों के दाम भी बढ़ जाते हैं। अगर आपने अब तक टिकट बुक नहीं किया है, तो कुछ आसान तरीके अपनाकर यात्रा का खर्च कम कर सकते हैं।

इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी बड़ी सेल का इंतजार करें। ट्रैवल की तारीख में थोड़ा बदलाव, दूसरे एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स का सही इस्तेमाल और बुकिंग से पहले सभी चार्जेज की जांच करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं।

ट्रैवल की तारीख में थोड़ा बदलाव करके देखें

दिवाली से ठीक पहले घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। खासकर शुक्रवार और शनिवार को फ्लाइट्स की मांग अधिक हो सकती है। इसका असर टिकटों की कीमत पर पड़ता है। अगर ऑफिस और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां अनुमति देती हैं, तो दिवाली से 2 से 3 दिन पहले यात्रा करने या त्योहार के बाद लौटने का विकल्प देख सकते हैं। शुक्रवार या शनिवार के बजाय मंगलवार या बुधवार की फ्लाइट के दाम भी चेक करें। टिकट बुक करने से पहले एक ही तारीख पर डिपेंड न रहें। फ्लाइट सर्च वेबसाइट पर अलग-अलग तारीखों का किराया देखें। कई बार सिर्फ एक दिन पहले या बाद में यात्रा करने से प्राइस में अच्छा अंतर मिल सकता है।

दूसरे एयरपोर्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट का विकल्प देखें

अक्सर पैसेंजर्स डायरेक्ट फ्लाइट ही खोजते हैं। लेकिन त्योहार के समय दूसरे एयरपोर्ट या कनेक्टिंग फ्लाइट का विकल्प सस्ता पड़ सकता है। आप जिस शहर जा रहे हैं, उसकी फ्लाइट महंगी है, तो उसके आसपास के किसी बड़े शहर तक जाने वाली फ्लाइट का किराया भी देख सकते हैं। वहां से ट्रेन, बस या टैक्सी के जरिए आगे का सफर पूरा किया जा सकता है। हालांकि, केवल फ्लाइट का किराया देखकर फैसला न करें। दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंचने, टैक्सी, होटल और आगे की यात्रा का खर्च भी जोड़ें। इसके बाद ही तय करें कि कौन-सा विकल्प वास्तव में सस्ता है। अलग-अलग टिकट लेकर कनेक्टिंग ट्रैवल करने में सावधानी रखें। पहली फ्लाइट में देरी होने पर दूसरी एयरलाइन आपकी आगे की यात्रा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती।

इन वेबसाइट्स पर भी चेक करें टिकट प्राइस

हर एयरलाइन की वेबसाइट पर अलग-अलग जाकर किराया देखने के बजाय आप Google Flights, Skyscanner और KAYAK जैसी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। इन पर अलग-अलग एयरलाइंस और बुकिंग प्लेटफॉर्म के किराये की तुलना करना आसान होता है। गूगल फ्लाइट्स पर अलग-अलग तारीखों का किराया और कीमतों में होने वाले बदलाव देख सकते हैं। स्काईस्केनर पर दूसरे दिनों और दूसरे शहरों के विकल्प तलाशे जा सकते हैं। KAYAK पर भी किराये की तुलना और प्राइस अलर्ट की सुविधा मिलती है। प्राइस अलर्ट लगाने से कीमत में बदलाव होने पर जानकारी मिल सकती है।

हालांकि, इन वेबसाइट पर दिखने वाला सबसे कम किराया हमेशा अंतिम कीमत नहीं होता। बुकिंग से पहले एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी किराया देखें। अगर दोनों जगह कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है, तो सीधे एयरलाइन से टिकट लेने पर कैंसिलेशन, तारीख बदलने और रिफंड से जुड़ी प्रक्रिया आसान हो सकती है।

सिर्फ शुरुआती किराया देखकर टिकट बुक न करें

कई बार कम कीमत वाला टिकट बुकिंग के अंत तक महंगा हो जाता है। इसकी वजह सीट सलेक्शन, चेक-इन बैगेज, खाने और दूसरी सुविधाओं के लिए लगने वाले अलग-अलग शुल्क हो सकते हैं। इसलिए पेमेंट करने से पहले टिकट का फाइनल प्राइस जरूर देखें। अगर आप कम सामान लेकर यात्रा कर रहे हैं, तो बेसिक फेयर वाला टिकट आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं या ज्यादा सामान ले जाना है, तो बैगेज शुल्क को भी हिसाब में रखें। अगर अतिरिक्त सामान ले जाना है, तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद शुल्क देने के बजाय पहले से ऑनलाइन बैगेज बुक करने का विकल्प जांचें। कई मामलों में इससे खर्च कम हो सकता है।

क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का सही इस्तेमाल करें

अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स या एयरलाइन माइल्स जमा हैं, तो उनका इस्तेमाल दिवाली की यात्रा का खर्च कम करने में किया जा सकता है। सबसे पहले देखें कि आपकी यात्रा की तारीख पर रिवॉर्ड पॉइंट्स से टिकट बुक करने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। इसके बाद तुलना करें कि पॉइंट्स से टिकट लेने में कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी और सामान्य टिकट खरीदने पर कितना खर्च आएगा। एयरलाइन माइल्स से टिकट बुक करते समय टैक्स और दूसरे शुल्क भी लग सकते हैं। इसलिए सिर्फ माइल्स की संख्या देखकर फैसला न करें। बैंक के रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयरलाइन के लॉयल्टी प्रोग्राम में ट्रांसफर करने से पहले भी उनकी वैल्यू जांचें। कई बार पॉइंट्स को सीधे ट्रैवल बुकिंग में इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ध्यान रखें कि पॉइंट्स ट्रांसफर करने के बाद उन्हें वापस लेना संभव नहीं होता या प्रोसेस सीमित हो सकती है। इसलिए पहले उपलब्ध सीटों और रिडेम्पशन की शर्तों की जांच करें।

बैंक ऑफर के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म का किराया भी देखें

दिवाली के दौरान एयरलाइंस, ट्रैवल वेबसाइट और बैंक चुनिंदा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या भुगतान के तरीकों पर छूट दे सकते हैं। सही ऑफर मिलने पर टिकट की कीमत कम हो सकती है। लेकिन ऑफर देखकर तुरंत बुकिंग न करें। मान लीजिए, 12,000 रुपये के टिकट पर 1,500 रुपये की छूट मिल रही है। यह फायदा तभी मिलेगा, जब आप ऑफर की सभी शर्तें पूरी करते हों। कुछ ऑफर के लिए न्यूनतम खरीदारी जरूरी होती है या वे केवल चुनिंदा रूट पर लागू होते हैं। यह भी संभव है कि किसी दूसरी वेबसाइट पर बिना किसी कूपन के टिकट सस्ता मिल जाए। इसलिए एयरलाइन की वेबसाइट और प्रमुख ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर फाइनल प्राइस की तुलना करें। सुविधा शुल्क, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की शर्तों को भी ध्यान में रखें।

उन सुविधाओं के लिए पैसे न दें जिनकी जरूरत नहीं है

टिकट बुक करते समय सीट चुनने, प्राथमिकता के आधार पर बोर्डिंग, पहले से खाना बुक करने और एयरपोर्ट ट्रांसफर जैसी सुविधाओं के विकल्प दिखाई देते हैं। इन सभी को चुनने पर यात्रा का खर्च बढ़ सकता है। अगर आपकी सीट को लेकर कोई खास च्वाइस नहीं है, तो एयरलाइन की ओर से दी गई सीट स्वीकार कर सकते हैं। इसी तरह, अगर फ्लाइट में खाना खरीदना जरूरी नहीं है, तो इस खर्च से बच सकते हैं।

क्या मंगलवार को बुक करने पर सस्ता पड़ता है फ्लाइट टिकट?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह मानना सही नहीं है कि मंगलवार या किसी खास समय पर टिकट बुक करने से हमेशा सबसे सस्ता किराया मिलता है। फ्लाइट के दाम यात्रियों की मांग, उपलब्ध सीटों, रूट पर दूसरी एयरलाइंस का कंपटीशन और ट्रैवल की तारीख नजदीक आने जैसे कई कारणों पर निर्भर करते हैं। दिवाली जैसे तय त्योहार पर आखिरी समय तक टिकट बुकिंग टालना महंगा पड़ सकता है। जैसे-जैसे सस्ती सीटें भरती हैं, बाकी टिकटों का किराया बढ़ सकता है। अगर आपकी ट्रैवल डेट तय है, तो जितनी जल्दी संभव हो, किराये की तुलना शुरू कर दें। प्राइस अलर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद में बुकिंग न टालें कि आगे कीमत जरूर घटेगी।

Car Loan Calculator: इस दिवाली कार लेने की कर रहे तैयारी, कहां सबसे सस्ता मिल रहा लोन? जानिए 11 लाख के कर्ज पर EMI का गणित

ये भी पढ़ें
Car Loan Calculator

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Oct 2026, 11:57 AM IST

Published on:

Hindi News / Business / Cheap Flight Tickets: दिवाली पर घर जाने के लिए महंगा मिल रहा है फ्लाइट टिकट? इन 8 तरीकों से बचा सकते हैं पैसे

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold में 1 लाख लगाने वालों के रह गए सिर्फ 79 हजार, 9 महीने में 21% टूट गया सोना, अभी और गिरेगा या उछलेगा भाव? एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price Outlook
कारोबार

Stock Market: हफ्ते के पहले ही दिन टूटा बाजार, सेंसेक्स 400 पॉइंट डाउन, ऑटो और FMCG शेयरों में दिखी बिकवाली

indian stock market
कारोबार

मोरबी में प्रोपेन गैस के भाव में प्रति टन 7300 रुपए की वृद्धि

Propane Gas Prices in Morbi Increase by ₹7,300 per Tonne
अहमदाबाद

Share Market Tips: कम समय में अमीर बनने का सपना कहीं डुबा न दे आपकी गाढ़ी कमाई, मार्केट में पैसा लगाते समय इन 7 बातों का रखें ध्यान

Investing vs Speculation
कारोबार

DA Hike 2026 Explained: महंगाई भत्ते का ऐलान क्यों अटका? Salary कितनी बढ़ेगी और Arrears का हिसाब कैसे लगेगा

7th Pay Commission
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.