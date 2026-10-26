Cheap Flight Tickets: दिवाली पर घर जाने के लिए महंगा मिल रहा है फ्लाइट टिकट? इन 8 तरीकों से बचा सकते हैं पैसे

अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स या एयरलाइन माइल्स जमा हैं, तो उनका इस्तेमाल दिवाली की यात्रा का खर्च कम करने में किया जा सकता है। सबसे पहले देखें कि आपकी यात्रा की तारीख पर रिवॉर्ड पॉइंट्स से टिकट बुक करने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। इसके बाद तुलना करें कि पॉइंट्स से टिकट लेने में कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी और सामान्य टिकट खरीदने पर कितना खर्च आएगा। एयरलाइन माइल्स से टिकट बुक करते समय टैक्स और दूसरे शुल्क भी लग सकते हैं। इसलिए सिर्फ माइल्स की संख्या देखकर फैसला न करें। बैंक के रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयरलाइन के लॉयल्टी प्रोग्राम में ट्रांसफर करने से पहले भी उनकी वैल्यू जांचें। कई बार पॉइंट्स को सीधे ट्रैवल बुकिंग में इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ध्यान रखें कि पॉइंट्स ट्रांसफर करने के बाद उन्हें वापस लेना संभव नहीं होता या प्रोसेस सीमित हो सकती है। इसलिए पहले उपलब्ध सीटों और रिडेम्पशन की शर्तों की जांच करें।