Car Loan Calculator: इस दिवाली कार लेने की कर रहे तैयारी, कहां सबसे सस्ता मिल रहा लोन? जानिए 11 लाख के कर्ज पर EMI का गणित

कार लोन पर बैंकों की शुरुआती ब्याज दरों पर नजर डालें, तो सरकारी बैंकों ने बाजी मार रखी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और केनरा बैंक इस समय सबसे कम 7.70 फीसदी सालाना की शुरुआती दर से कार लोन दे रहे हैं। इसके बाद आईडीबीआई बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं, जहां शुरुआती दर 7.75 फीसदी सालाना है। लेकिन यहां एक पेंच है। यह शुरुआती दर उन ग्राहकों को मिलती है जिनका सिबिल स्कोर बेहतरीन हो और प्रोफाइल एकदम मजबूत हो। जरूरी नहीं कि विज्ञापन में दिख रही सबसे कम दर हर किसी को मिल ही जाए। इसलिए लोन लेन से पहले अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर लें।