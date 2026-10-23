FD Calculator: 444 दिन की एफडी पर ये 5 बैंक दे रहे सबसे अधिक रिटर्न, 4 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

444 Days FD Interest Rates: जब अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित जगह रखने की बात आती है, तो भारतीय परिवारों का पहला भरोसा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर ही होता है। यह एक ट्रेडिशनल निवेश विकल्प है और आज भी काफी लोकप्रिय है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां जोखिम नहीं के बराबर होता है। यहां न तो बाजार के उतार-चढ़ाव की चिंता होती है और न ही पैसा डूबने का डर। खाता खोलते ही यह तय हो जाता है कि मैच्योरिटी पर हाथ में कितना पैसा आएगा। विभिन्न बैंक एफडी पर अलग-अलग ब्याज दर ऑफर करते हैं। ऐसे में पैसा लगाने से पहले एक बार चेक कर लें कि कहां आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है।