Apple iPhone Duo के लिए भारत में 1 लाख रुपये ज्यादा भी देने को तैयार ग्राहक, मार्केट में यह क्या चल रहा?

यह परेशानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में यह समस्या आ रही है। फोन के नए डिस्प्ले और जटिल हिंज डिजाइन की वजह से चीन की चुनिंदा फैक्ट्रियों में ही इसका प्रोडक्शन हो पा रहा है। उत्पादन में आ रही तकनीकी दिक्कतों के चलते पर्याप्त यूनिट्स बन ही नहीं पा रही हैं। स्थिति यह हो गई है कि एपल की भारत और अमेरिका की आधिकारिक वेबसाइट्स पर बुकिंग शुरू होने के चंद घंटों के भीतर ही डिलीवरी की तारीख सीधे 2027 दिखाने लगी। भारत में जमाखोरी रोकने के लिए एपल ने एक ग्राहक के लिए अधिकतम 2 फोन खरीदने की लिमिट भी तय कर दी है।