Gold, Bitcoin या Share Market… पिछले 5 साल में किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न

कोरोना के बाद शेयर बाजार जिस रफ्तार से दौड़ा था, उसके बाद गिरावट आना तय था। अक्टूबर 2021 में निफ्टी लगभग 18,115 पर था और अब 22,700 के करीब है। पांच साल में 26 फीसदी की कुल बढ़त का मतलब है, सालाना 5 फीसदी से भी कम का रिटर्न। क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय बाजार की चमक फीकी पड़ गई? बिल्कुल नहीं। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, असल में बाजार पहले ही काफी महंगा हो चुका था। इसके बाद विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ऊंचे वैल्यूएशन के चलते बाजार में ठहराव देखने को मिला। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था, कंपनियों की कमाई और खपत की ताकत आज भी मजबूत है। बाजार कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, इसलिए सिर्फ पिछले पांच साल के सुस्त रिटर्न को देखकर देश की ग्रोथ स्टोरी पर सवाल उठाना जल्दबाजी होगी।