JIO IPO में आखिरकार पूरा भर गया रिटेल निवेशकों का कोटा, जानिए कौन-से निवेशकों ने कितनी लगाई बोलियां

Jio Platforms IPO का आज दूसरा दिन है। इस आईपीओ में पहले दिन रिटेल निवेशकों का कोटा पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया था। लेकिन दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक यह पूरा भर गया। इन्वेस्टर गेन के अनुसार, दूसरे दिन सुबह 10 बजकर 57 मिनट तक यह आईपीओ 3.48 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। आईपीओ को सबसे अच्छा रिस्पांस योग्य संस्थागत खरिदारों (QIB) से मिला है। आइपीओ में QIB का कोटा 9.42 गुना सब्सक्राइब हो चुका है।