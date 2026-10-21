21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Zomato और Blinkit के बाद अब दीपिंदर गोयल ला रहे हैं Dark, मिल सकती हैं एआई से जुड़ी सेवाएं

Eternal नया AI प्रोडक्ट Dark.ai लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी पहले ही Nugget AI प्लेटफॉर्म चला रही है। नया प्रोडक्ट इटरनल के लिए कमाई के नए रास्ते खोल सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 21, 2026

Eternal Dark.ai

इटरनल नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। (PC: AI)

जोमैटो की मूल कंपनी इटरनल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारोबार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के फाउंडर और वाइस चेयरमैन दीपिंदर गोयल ने एक नए AI प्रोडक्ट Dark.ai को लॉन्च करने के संकेत दिए हैं। हालांकि, Dark.ai का इस्तेमाल किस काम में होगा, इसे कौन इस्तेमाल कर सकेगा और इससे कंपनी की कमाई का मॉडल क्या होगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। नए प्रोडक्ट के जरिए इटरनल अपने मौजूदा कारोबार से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश सकती है।

पहले से AI बिजनेस में है इटरनल

इटरनल इससे पहले Nugget नाम का एआई बेस्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुकी है। इसकी खासियत यह है कि कंपनियां बिना कोडिंग किए अपने कस्टमर सर्विस से जुड़े कई काम ऑटोमेट कर सकती हैं। इससे ग्राहकों की शिकायतों और सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया आसान बनाने में मदद मिलती है।

Nugget का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में Dream11, Shaadi.com, Shiprocket, Kuku FM, The Souled Store और Supertails जैसी कंपनियां शामिल हैं। अब Dark.ai के संभावित लॉन्च से यह सवाल उठ रहा है कि इटरनल AI सेक्टर में किस तरह आगे बढ़ना चाहती है। क्या कंपनी अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए ऐसे टूल तैयार करेगी या दूसरी कंपनियों को भी ये सेवाएं बेचकर कमाई करेगी? फिलहाल इसका जवाब मिलना बाकी है।

Zomato, Blinkit और District चलाती है इटरनल

इटरनल केवल फूड डिलीवरी कारोबार तक सीमित नहीं है। कंपनी के तहत कई डिजिटल प्लेटफॉर्म काम करते हैं।

Zomato: ऑनलाइन फूड ऑर्डर और डिलीवरी सर्विस
Blinkit: कुछ ही मिनटों में रोजमर्रा का सामान पहुंचाने वाला क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
District: इवेंट, मनोरंजन और टिकट बुकिंग से जुड़ी सेवाएं।
Hyperpure: रेस्टोरेंट को जरूरी सामान और किराना उत्पाद उपलब्ध कराने वाला बिजनेस-टू-बिजनेस प्लेटफॉर्म।

कंपनी इन प्लेटफॉर्म्स पर तकनीक का इस्तेमाल डिलीवरी को बेहतर बनाने, ग्राहकों को अच्छी सर्विस देने और खर्च कम करने के लिए करती है। AI प्रोडक्ट्स के जरिए वह अपनी तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल दूसरे कारोबारों की जरूरतें पूरी करने में भी कर सकती है।

Deepinder Goyal के दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट भी चर्चा में

दीपिंदर गोयल की दिलचस्पी केवल इटरनल के कारोबार तक सीमित नहीं है। वे दूसरी नई तकनीकी कंपनियों पर भी काम कर रहे हैं। इनमें Temple नाम का हेल्थटेक वियरेबल डिवाइस प्रोजेक्ट शामिल है, जिसे जल्द आम लोगों के लिए लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, वे जोमैटो के पूर्व सीओओ सुरोभी दास के साथ मिलकर एविएशन स्टार्टअप LAT Aerospace पर भी काम कर रहे हैं।

JIO IPO को निवेशकों से मिला दमदार रिस्पांस, बाजार खुलते ही 80% भरा, जानिए क्या है GMP

ये भी पढ़ें
Jio Platforms IPO details

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 03:07 pm

Published on:

21 Oct 2026 02:55 pm

Hindi News / Business / Zomato और Blinkit के बाद अब दीपिंदर गोयल ला रहे हैं Dark, मिल सकती हैं एआई से जुड़ी सेवाएं

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Stock Market में जबरदस्त उतार-चढ़ाव, दिन के हाई से 1400 पॉइंट टूटा, फिर 143 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, जानिए गिरावट के 5 बड़े कारण

Stock Market News Toda
कारोबार

PM Kisan 24th Installment 2026: 2,000 रुपये कब आएंगे? दिवाली से पहले किस्त मिलने की उम्मीद, ऐसे चेक करें Beneficiary Status

PM Kisan 24th Installment
कारोबार

SBI Data Leak: एसबीआई पर साइबर अटैक, 3900 ग्राहकों का डेटा डार्कवेब पर हुआ लीक, बैंक ने किया कंफर्म

SBI Customer Data Leak
कारोबार

JIO IPO को निवेशकों से मिला दमदार रिस्पांस, बाजार खुलते ही 80% भरा, जानिए क्या है GMP

Jio Platforms IPO details
कारोबार

Stock Market: बाजार खुलते ही उछला मार्केट, सेंसेक्स 650 अंक चढ़ा, IT और सीमेंट शेयरों में दिखी खरीदारी

Share Market Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.