Zomato और Blinkit के बाद अब दीपिंदर गोयल ला रहे हैं Dark, मिल सकती हैं एआई से जुड़ी सेवाएं

जोमैटो की मूल कंपनी इटरनल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारोबार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के फाउंडर और वाइस चेयरमैन दीपिंदर गोयल ने एक नए AI प्रोडक्ट Dark.ai को लॉन्च करने के संकेत दिए हैं। हालांकि, Dark.ai का इस्तेमाल किस काम में होगा, इसे कौन इस्तेमाल कर सकेगा और इससे कंपनी की कमाई का मॉडल क्या होगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। नए प्रोडक्ट के जरिए इटरनल अपने मौजूदा कारोबार से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश सकती है।