PM Kisan 24th Installment 2026: 2,000 रुपये कब आएंगे? दिवाली से पहले किस्त मिलने की उम्मीद, ऐसे चेक करें Beneficiary Status

PM Kisan 24th Installment 2026: देशभर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यानी हर 4 महीने में किसानों को यह किस्त मिलती है। दशहरे के दिन 23 वीं किस्त को आए 4 महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में अब उम्मीद है कि जल्द ही 24वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि, किस्त आने की तारीख का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।