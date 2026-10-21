Stock Market में जबरदस्त उतार-चढ़ाव, दिन के हाई से 1400 पॉइंट टूटा, फिर 143 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, जानिए गिरावट के 4 बड़े कारण

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। बुधवार को ब्रेंट क्रूड फिर 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। वहीं, क्रूड ऑयल WTI करीब 99 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। मिडिल ईस्ट में सप्लाई बाधित होने की आशंका और समुद्री रास्तों पर बढ़ते खतरे से तेल की कीमतों को सपोर्ट मिला। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में एक सुपरटैंकर समुद्री बारूदी सुरंग से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया था। शिप ट्रैकिंग कंपनी Kpler के मुताबिक, दो सप्ताह के दौरान जहाजों पर हमले की कम से कम 18 घटनाएं सामने आई थीं।