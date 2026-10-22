Gold Price Outlook: 9 दिन में 5000 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी 10,000 रुपये टूटी, क्या धनतेरस से पहले और गिरेंगे भाव या यही है सही मौका?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी एनालिस्ट मानव मोदी के मुताबिक, अक्टूबर और नवंबर में शादी-ब्याह की मांग जोर पकड़ती है। उनका कहना है कि हालिया गिरावट उन परिवारों के लिए राहत लेकर आयी है, जिन्हें गहने खरीदने हैं। हालांकि, उनकी एक जरूरी सलाह यह भी है कि सारा सोना एक ही दिन खरीदने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके खरीदें। इससे बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म 'ट्रैक' के को-फाउंडर वेदांत गुप्ते भी इस बात को दोहराते हैं। उनका कहना है कि अगर घर में शादी तय है, तो यह गिरावट आपके लिए खरीदारी का सबसे मुफीद मौका है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि भाव का निचला स्तर क्या होगा, लेकिन इस समय खरीदारी करके आप अपने तय बजट को बिगड़ने से जरूर बचा सकते हैं।