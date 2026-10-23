Reliance Jio ने बनाया ग्लोबल रिकॉर्ड, पहली बार किसी IPO में आए 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन

रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म ने शेयर बाजार के इतिहास में वो कर दिखाया है, जो आज तक दुनिया का कोई भी आईपीओ नहीं कर पाया। जियो प्लेटफॉर्म्स दुनिया का पहला ऐसा आईपीओ बन गया है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा निवेशकों ने अपनी बोलियां लगाई हैं। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को करीब 1 बजे यह आंकड़ा पार हो गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड वारी एनर्जीज के नाम था, जिसमें करीब 97 लाख आवेदन आए थे। वहीं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में भी करीब 90-90 लाख अर्जियां आई थीं, लेकिन जियो ने सबको बहुत पीछे छोड़ दिया।