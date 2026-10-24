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Jio IPO Share Allotment: इन 3 तरीकों से पता चलेगा जियो आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Jio Platforms IPO Allotment: रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स का 30,213 करोड़ रुपये का आईपीओ 22.19 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हो गया है। शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को तय होगा, जबकि असफल निवेशकों को रिफंड 27 अक्टूबर को मिलेगा।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 24 Oct 2026, 1:00 PM IST

Jio Platforms IPO Allotment

जियो प्लेटफॉर्म का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को फाइनल होगा। (PC: AI)

Reliance Jio IPO: देश के सबसे बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म्स पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम हैं। करीब 30,213 करोड़ रुपये के इस मेगा इश्यू की बिडिंग विंडो 23 अक्टूबर को बंद हो चुकी है। अब बाजार की नजर 26 अक्टूबर पर टिकी है, जब शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल होगा। जिस तरह से संस्थागत और बड़े निवेशकों ने इस इश्यू को हाथों-हाथ लिया है, उससे साफ है कि अलॉटमेंट को लेकर जबरदस्त होड़ रहने वाली है।

ग्रे मार्केट का मिजाज और लिस्टिंग के संकेत

ग्रे मार्केट में रिलायंस जियो को लेकर अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। इन्वेस्टर गेन के मुताबिक, शनिवार दोपहर कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में करीब 250 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। अगर 1,119 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से देखें, तो यह शेयर 1,369 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि निवेशकों को पहले ही दिन करीब 22 फीसदी से ज्यादा का मुनाफा मिल सकता है। हालांकि, ग्रे मार्केट का यह रुख केवल एक अनुमान भर है। जीएमपी लिस्टिंग की गारंटी नहीं देता है।

कितना हुआ सब्सक्राइब?

तीन दिनों की बोली के दौरान इस आईपीओ को कुल 22.19 गुना बोलियां मिलीं। कंपनी ने 19.75 करोड़ शेयर बिक्री के लिए रखे थे, जिसके मुकाबले निवेशकों ने 421.87 करोड़ शेयरों के लिए अर्जी लगा दी। योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) का कोटा 70.55 गुना भरा। गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का हिस्सा 14 गुना सब्सक्राइब हुआ। आम यानी रिटेल निवेशकों का कोटा 2.72 गुना भरा। इसके अलावा कर्मचारियों की कैटेगरी में 2.93 गुना और शेयरधारकों के कोटे में 7.60 गुना आवेदन आए।

कब अलॉट होंगे शेयर

26 अक्टूबर 2026 को शेयरों का अलॉटमेंट स्टेटस जारी होगा। 27 अक्टूबर 2026 को जिन्हें शेयर नहीं मिले, उनके रिफंड का काम शुरू हो जाएगा। इसी दिन सफल निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। वहीं, 28 अक्टूबर 2026 को बीएसई और एनएसई पर जियो के शेयर लिस्ट होंगे और ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी।

कहां और कैसे देखें अपना अलॉटमेंट स्टेटस?

जैसे ही रजिस्ट्रार की तरफ से डेटा लाइव होगा, आप तीन अलग-अलग जगहों पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं:

  1. रजिस्ट्रार (KFin Technologies) की वेबसाइट से ऐसे चेक करें स्टेटस
  • केफिन टेक के आधिकारिक आईपीओ स्टेटस पेज (https://ipostatus.kfintech.com/) पर जाएं।
  • ड्रॉपडाउन मेन्यू से 'Jio Platforms Ltd' चुनें।
  • अपना पैन नंबर, एप्लिकेशन नंबर या फिर डीमैट अकाउंट नंबर दर्ज करें।
  • सबमिट पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा।
  1. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की वेबसाइट पर
  • बीएसई के स्टेटस पेज (https://www.bseindia.com/investors/appli_check) पर जाएं और इश्यू टाइप में 'Equity' चुनें।
  • इश्यू के नाम में जियो प्लेटफॉर्म्स का चयन करें।
  • अपना एप्लिकेशन नंबर या पैन कार्ड का विवरण भरें और सर्च दबाएं।
  1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की वेबसाइट पर
  • एनएसई के 'Equity & SME IPO bid details' पेज (https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids) पर जाएं।
  • सिंबल में 'JPL' चुनें।
  • अपना पैन नंबर या एप्लिकेशन नंबर डालकर सबमिट करें।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

24 Oct 2026, 1:00 PM IST

Published on:

Hindi News / Business / Jio IPO Share Allotment: इन 3 तरीकों से पता चलेगा जियो आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

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