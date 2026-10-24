Jio IPO Share Allotment: इन 3 तरीकों से पता चलेगा जियो आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

ग्रे मार्केट में रिलायंस जियो को लेकर अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। इन्वेस्टर गेन के मुताबिक, शनिवार दोपहर कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में करीब 250 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। अगर 1,119 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से देखें, तो यह शेयर 1,369 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि निवेशकों को पहले ही दिन करीब 22 फीसदी से ज्यादा का मुनाफा मिल सकता है। हालांकि, ग्रे मार्केट का यह रुख केवल एक अनुमान भर है। जीएमपी लिस्टिंग की गारंटी नहीं देता है।