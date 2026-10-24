Explainer: चांदी में जिसने 1 लाख लगाए उसके रह गए 50 हजार, अभी और आएगी गिरावट या उछलेगा भाव? एक्सपर्ट से समझिए

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में इस साल जबरदस्त गिरावट आई है। वैश्विक बाजार में सोना 2026 के अपने उच्च स्तर से अब तक 28.79 फीसदी टूट चुका है। वहीं, एमसीएक्स गोल्ड 21.57 फीसदी टूट चुका है। लेकिन चांदी में सोने की तुलना में करीब दोगुनी गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर चांदी का भाव 2026 के अपने हाई से 56.04 फीसदी गिर गया है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर 54.10 फीसदी गिर गई है। यानी अगर 2026 में चांदी के हाई लेवल पर किसी ने 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज यह निवेश 50 हजार से भी कम का रह जाता।