Stock Market: सेंसेक्स 482 पॉइंट बढ़कर हुआ बंद, मेटल और हेल्थकेयर शेयरों में भारी तेजी, जानिए कहां रही गिरावट

भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.66 फीसदी या 482 अंक की बढ़त के साथ 73,606 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.68 फीसदी या 153 अंक की बढ़त के साथ 22,753 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयर हरे निशान पर और 5 शेयर लाल निशान पर थे।