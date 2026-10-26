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Stock Market: सेंसेक्स 482 पॉइंट बढ़कर हुआ बंद, मेटल और हेल्थकेयर शेयरों में भारी तेजी, जानिए कहां रही गिरावट

Stock Market Today: बाजार में आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 2.34 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 2.19 फीसदी और निफ्टी मेटल में 2.21 फीसदी दर्ज हुई।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 26 Oct 2026, 4:01 PM IST

Share Market

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। (PC: Pixabay)

भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.66 फीसदी या 482 अंक की बढ़त के साथ 73,606 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.68 फीसदी या 153 अंक की बढ़त के साथ 22,753 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयर हरे निशान पर और 5 शेयर लाल निशान पर थे।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दर्ज हुई तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव (%)
डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज1,310.90+6.62
जेएसडब्ल्यू स्टील1,260.00+6.28
बीएसई3,359.00+3.97
अडानी पोर्ट्स1,752.50+2.92
इटरनल325.55+2.57
मैक्स हेल्थकेयर835.00+2.45
कोटक महिंद्रा बैंक440.75+2.38
ग्रेसिम इंडस्ट्रीज2,950.00+1.94
कोल इंडिया405.00+1.90
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज885.65+1.82
अपोलो हॉस्पिटल्स7,844.00+1.47
टाटा स्टील169.94+1.35
सोर्स- एनएसई

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दर्ज हुई गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव (%)
श्रीराम फाइनेंस825.00-4.62
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स936.50-2.84
बजाज फाइनेंस918.70-1.10
एचडीएफसी लाइफ519.00-0.91
एचडीएफसी बैंक688.05-0.69
सन फार्मा1,740.00-0.46
एचसीएल टेक्नोलॉजीज1,417.00-0.37
टीवीएस मोटर263.70-0.34
महिंद्रा एंड महिंद्रा2,853.10-0.28
पावर ग्रिड247.00-0.16
नेस्ले इंडिया1,173.50-0.13
मारुति सुजुकी11,220.00-0.09
सोर्स- एनएसई

115 डॉलर पर ट्रेड कर रहा ब्रेंट क्रूड

क्रूड ऑयल की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड सोमवार शाम 1.52 फीसदी या 1.77 डॉलर की गिरावट के साथ 115 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड इस समय 2.01 फीसदी या 2.08 डॉलर की गिरावट के साथ 101.2 डॉल प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

26 Oct 2026, 4:01 PM IST

Published on:

Hindi News / Business / Stock Market: सेंसेक्स 482 पॉइंट बढ़कर हुआ बंद, मेटल और हेल्थकेयर शेयरों में भारी तेजी, जानिए कहां रही गिरावट

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