Festive Sale में ग्राहकों को फंसाने के लिए अपनाई जाती हैं ये 7 चालें, जानिए कैसे करें स्मार्ट शॉपिंग

माइंडट्राइब की फाउंडर डॉ. प्रेरणा कोहली के मुताबिक, त्योहारों के दौरान माहौल खुशनुमा होता है। दिवाली जैसे मौके पर लोग खुद के लिए और परिवार के लिए खरीदारी करना पसंद करते हैं। मन अच्छा होने पर बिना ज्यादा सोचे खरीदारी करने की इच्छा भी बढ़ सकती है। इसके अलावा, 'सेल' शब्द भी ग्राहकों को आकर्षित करता है। अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर के मेंटल अकाउंटिंग से जुड़े काम के मुताबिक, किसी खरीदारी में ग्राहक को दो तरह की संतुष्टि मिल सकती है। पहली, सामान मिलने की खुशी और दूसरी, अच्छा सौदा मिलने का एहसास। सेल के दौरान ग्राहक कई बार सामान की जरूरत से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें कितनी छूट मिल रही है। इसी वजह से खरीदारी का बजट बिगड़ सकता है।