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Stock Market: IT शेयरों में बिकवाली से टूटा बाजार, ऑटो और फार्मा में दिखी तेजी, जानिए मार्केट का हाल

Share Market Today: शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 1.56 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी सीमेंट सेक्टर भी गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 27 Oct 2026, 10:01 AM IST

Stock Market Today

शेयर बाजार की गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। (PC: ANI)

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 122 अंक की गिरावट के साथ 73,484 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 35 मिनट पर यह 0.20 फीसदी या 147 अंक की गिरावट के साथ 73,466 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.15 फीसदी या 33 अंक की गिरावट के साथ 22,719 पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 40 मिनट पर सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 17 शेयर हरे निशान पर और 13 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक तेजी बीईएल, इटरनल, सनफार्मा, पावरग्रिड, मारुति, एनटीपीसी और एयरटेल में देखने को मिली। वहीं, एचयूएल, इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स989.65+5.68
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)371.65+2.38
सन फार्मा1,763.80+1.37
बीएसई लिमिटेड3,403.00+1.31
मारुति सुजुकी11,362.00+1.27
बजाज ऑटो10,199.00+1.27
पावर ग्रिड249.90+1.17
इटरनल (जोमैटो)329.30+1.15
मैक्स हेल्थकेयर843.95+1.07
एनटीपीसी303.10+1.03
श्रीराम फाइनेंस832.05+0.85
भारती एयरटेल1,932.80+0.80
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज891.35+0.64
कोटक महिंद्रा बैंक443.40+0.60
सोर्स- एनएसई, समय- सुबह 9 बजकर 50 मिनट

निफ्टी के इन शेयरों में दिखी गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
हिंदुस्तान यूनिलीवर1,767.50-2.81
इंफोसिस1,133.55-2.78
टीसीएस2,485.40-1.96
एशियन पेंट्स2,288.90-1.43
एचसीएल टेक्नोलॉजीज1,398.80-1.28
टेक महिंद्रा1,776.20-1.05
ग्रेसिम इंडस्ट्रीज2,919.70-1.03
अल्ट्राटेक सीमेंट11,065.00-1.03
जेएसडब्ल्यू स्टील1,249.30-0.85
बजाज फिनसर्व1,657.00-0.83
रिलायंस इंडस्ट्रीज1,194.60-0.60
आईसीआईसीआई बैंक1,395.50-0.53
टीवीएस मोटर (TMPV)262.50-0.46
आईटीसी259.50-0.38
सोर्स- एनएसई, समय- सुबह 9 बजकर 55 मिनट

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Updated on:

27 Oct 2026, 10:01 AM IST

Published on:

Hindi News / Business / Stock Market: IT शेयरों में बिकवाली से टूटा बाजार, ऑटो और फार्मा में दिखी तेजी, जानिए मार्केट का हाल

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