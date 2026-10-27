Maruti Suzuki Q2 Results: रिकॉर्ड बिक्री के बावजूद 27% घटा मारुति सुजुकी का मुनाफा, जानिए क्या रही वजह

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के लिए वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही बिक्री के लिहाज से काफी अच्छी रही, लेकिन मुनाफे के मोर्चे पर कंपनी को झटका लगा है। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी ने अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही बिक्री दर्ज की। इसके बावजूद बढ़ती कमोडिटी लागत और निवेश पर हुए नुकसान के कारण कंपनी का मुनाफा करीब 27% गिर गया।