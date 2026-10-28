Jio Platforms के शेयरों ने निवेशकों को दिया बढ़िया मुनाफा, 21% प्रीमियम पर हुए लिस्ट, बनी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी

जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर मिलने वाले निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि लिस्टिंग के बाद मुनाफा वसूल लिया जाए या कंपनी की लंबी अवधि की संभावनाओं पर भरोसा करके शेयर रखे जाएं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की योजना रखने वाले निवेशक शेयर को होल्ड करने पर विचार कर सकते हैं। जियो की बाजार में मजबूत स्थिति और उसका बढ़ता डिजिटल कारोबार कंपनी के लिए अहम हैं। टेलीकॉम के साथ-साथ होम ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और डिजिटल सेवाओं में विस्तार से भविष्य में कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, कुछ जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें भारती एयरटेल से प्रतिस्पर्धा, कारोबार बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत और नए बिजनेस से कमाई शुरू होने की रफ्तार शामिल हैं।