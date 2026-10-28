28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Jio Platforms के शेयरों ने निवेशकों को दिया बढ़िया मुनाफा, 21% प्रीमियम पर हुए लिस्ट, बनी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी

Jio Platforms IPO Listing: जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,213 करोड़ रुपये के आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग आज बीएसई और एनएसई पर हो गई है। एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को वैल्यूएशन, कंपटीशन और कंपनी की लॉन्ग टर्म की कमाई पर ध्यान देने की सलाह दी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 28 Oct 2026, 10:26 AM IST

Jio Share Price

जियो का शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गया है। (PC: AI)

Jio Platforms Share Listing: रिलायंस ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर स्टॉक एक्सचेजों पर अच्छे-खासे प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं। कंपनी के शेयर 21.3 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयर 1358 रुपये पर लिस्ट हुए। इससे आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 1119 रुपये की तुलना में निवेशकों को 21.3 फीसदी का मुनाफा हुआ है। लिस्टिंग के बाद जियो प्लेटफॉर्म मार्केट कैप के मामले में भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है।

लिस्टिंग के बाद दिखी मामूली गिरावट

लिस्टिंग के बाद जियो प्लेटफॉर्म के शेयर में मामूली गिरावट देखने को मिली। एनएसई पर सुबह 10 बजकर 14 मिनट पर कंपनी का शेयर 0.07 फीसदी या 1 रुपये की गिरावट के साथ 1357 रुपये पर ट्रेड करता दिखा।

ग्रे मार्केट के अनुमान के आसपास रही लिस्टिंग

जियो प्लेटफॉर्म के शेयरों की लिस्टिंग ग्रे मार्केट के अनुमान के आसपास रही है। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 22 फीसदी के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा था। आईपीओ पर नजर रखने वाली वेबसाइटों के मुताबिक, 28 अक्टूबर को जियो प्लेटफॉर्म्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम 247 रुपये प्रति शेयर था। ग्रे मार्केट के संकेतों के आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर की अनुमानित लिस्टिंग कीमत 1,366 रुपये बताई गई थी। यह 1,119 रुपये के इश्यू प्राइस से करीब 22.07% अधिक था। हालांकि, पिछले 25 कारोबारी सत्रों में इसका GMP उतार-चढ़ाव वाला रहा था। इस दौरान प्रीमियम में करीब 125 रुपये तक का अंतर देखने को मिला था।

खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर मिलने वाले निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि लिस्टिंग के बाद मुनाफा वसूल लिया जाए या कंपनी की लंबी अवधि की संभावनाओं पर भरोसा करके शेयर रखे जाएं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की योजना रखने वाले निवेशक शेयर को होल्ड करने पर विचार कर सकते हैं। जियो की बाजार में मजबूत स्थिति और उसका बढ़ता डिजिटल कारोबार कंपनी के लिए अहम हैं। टेलीकॉम के साथ-साथ होम ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और डिजिटल सेवाओं में विस्तार से भविष्य में कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, कुछ जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें भारती एयरटेल से प्रतिस्पर्धा, कारोबार बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत और नए बिजनेस से कमाई शुरू होने की रफ्तार शामिल हैं।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

VPF Calculator: PF के अलावा हर महीने 5000 रुपये एक्स्ट्रा कटवाकर 20 साल में जुटा सकते हैं 30 लाख रुपये, समझिए कैलकुलेशन

ये भी पढ़ें
vpf calculator

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 10:26 AM IST

Published on:

Hindi News / Business / Jio Platforms के शेयरों ने निवेशकों को दिया बढ़िया मुनाफा, 21% प्रीमियम पर हुए लिस्ट, बनी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Stock Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक टूटा, जानिए कहां आई सबसे अधिक बिकवाली

Stock Market Fall
कारोबार

Jio IPO Listing: कल बदल सकता है बाजार का इतिहास, 1,340 पर खुला शेयर तो टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ देगा रिलाइंस

Jio IPO News
कारोबार

Silver Price: सोने की तुलना में 3 गुना तेज रफ्तार से क्यों गिर रही है चांदी? ये हैं 3 बड़ी वजह

Gold Silver Price
कारोबार

Maruti Suzuki Q2 Results: रिकॉर्ड बिक्री के बावजूद 27% घटा मारुति सुजुकी का मुनाफा, जानिए क्या रही वजह

Maruti Suzuki Q2 Results
कारोबार

Share Market: ऑटो और फार्मा शेयरों में आज आई अच्छी खासी तेजी, उधर लुढ़क गए सीमेंट और आईटी कंपनियों के शेयर

Stock Market Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.