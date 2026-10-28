Stock Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक टूटा, जानिए कहां आई सबसे अधिक बिकवाली

शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 345 अंक की गिरावट के साथ 73,253.44 पर खुला। मार्केट ओपन होने के बाद गिरावट और तेज हो गई। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर सेंसेक्स 1.07 फीसदी या 790 अंक की गिरावट के साथ 72,800 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स इस समय 0.78 फीसदी या 176 अंक की गिरावट के साथ 22,573 पर ट्रेड करता दिखा।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव (%)
|लार्सन एंड टुब्रो
|3,825.50
|+4.38
|बजाज ऑटो
|10,620.00
|+2.21
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|7,891.00
|+1.28
|एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
|1,648.00
|+0.92
|मारुति सुजुकी
|11,545.00
|+0.83
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
|951.50
|+0.68
|ट्रेंट
|2,836.80
|+0.57
|इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो)
|4,622.30
|+0.56
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|895.15
|+0.44
|मैक्स हेल्थकेयर
|848.60
|+0.43
|बीएसई लिमिटेड
|3,451.60
|+0.31
|आयशर मोटर्स
|7,184.00
|+0.27
|टीवीएस मोटर (TVSMOTOR)
|261.45
|+0.10
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|1,197.10
|+0.08
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव (%)
|इंफोसिस
|1,111.45
|-4.43
|टेक महिंद्रा
|1,748.00
|-3.50
|टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)
|2,424.50
|-2.90
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,380.20
|-2.80
|ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC)
|224.45
|-2.35
|आईटीसी लिमिटेड
|254.25
|-2.21
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|978.00
|-2.20
|नेस्ले इंडिया
|1,157.00
|-1.99
|बजाज फिनसर्व
|1,644.60
|-1.93
|भारती एयरटेल
|1,946.20
|-1.65
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,366.10
|-1.50
|इटरनल (जोमैटो)
|326.75
|-1.28
|टाटा स्टील
|169.30
|-1.24
|टाइटन कंपनी
|4,312.30
|-1.23
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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