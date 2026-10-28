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Stock Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक टूटा, जानिए कहां आई सबसे अधिक बिकवाली

IT Stocks Fall: आईटी शेयरों में आज सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी 3.43 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस शेयर भी लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 28 Oct 2026, 9:52 AM IST

Stock Market Fall

शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला है। (PC: AI)

भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 345 अंक की गिरावट के साथ 73,253.44 पर खुला। मार्केट ओपन होने के बाद गिरावट और तेज हो गई। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर सेंसेक्स 1.07 फीसदी या 790 अंक की गिरावट के साथ 72,800 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स इस समय 0.78 फीसदी या 176 अंक की गिरावट के साथ 22,573 पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव (%)
लार्सन एंड टुब्रो3,825.50+4.38
बजाज ऑटो10,620.00+2.21
अपोलो हॉस्पिटल्स7,891.00+1.28
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस1,648.00+0.92
मारुति सुजुकी11,545.00+0.83
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)951.50+0.68
ट्रेंट2,836.80+0.57
इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो)4,622.30+0.56
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज895.15+0.44
मैक्स हेल्थकेयर848.60+0.43
बीएसई लिमिटेड3,451.60+0.31
आयशर मोटर्स7,184.00+0.27
टीवीएस मोटर (TVSMOTOR)261.45+0.10
रिलायंस इंडस्ट्रीज1,197.10+0.08
सोर्स-एनएसई, समय- सुबह 9 बजकर 45 मिनट

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव (%)
इंफोसिस1,111.45-4.43
टेक महिंद्रा1,748.00-3.50
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)2,424.50-2.90
एचसीएल टेक्नोलॉजीज1,380.20-2.80
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC)224.45-2.35
आईटीसी लिमिटेड254.25-2.21
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स978.00-2.20
नेस्ले इंडिया1,157.00-1.99
बजाज फिनसर्व1,644.60-1.93
भारती एयरटेल1,946.20-1.65
आईसीआईसीआई बैंक1,366.10-1.50
इटरनल (जोमैटो)326.75-1.28
टाटा स्टील169.30-1.24
टाइटन कंपनी4,312.30-1.23
सोर्स-एनएसई, समय- सुबह 9 बजकर 50 मिनट

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

28 Oct 2026, 9:52 AM IST

Published on:

Hindi News / Business / Stock Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक टूटा, जानिए कहां आई सबसे अधिक बिकवाली

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