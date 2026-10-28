Stock Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक टूटा, जानिए कहां आई सबसे अधिक बिकवाली

भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 345 अंक की गिरावट के साथ 73,253.44 पर खुला। मार्केट ओपन होने के बाद गिरावट और तेज हो गई। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर सेंसेक्स 1.07 फीसदी या 790 अंक की गिरावट के साथ 72,800 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स इस समय 0.78 फीसदी या 176 अंक की गिरावट के साथ 22,573 पर ट्रेड करता दिखा।