Top 10 Indian Companies: ये हैं भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनियां, टॉप-2 पर रिलायंस ग्रुप का कब्जा, जानिए किसका कितना है मार्केट कैप

Jio Platforms Market Cap: जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में एंट्री के बाद देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों की रैंकिंग बदल गई है। 12.77 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स ने देश की टॉप कंपनियों में जगह बना ली है। नई रैंकिंग में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर बनी हुई है। जियो प्लेटफॉर्म्स दूसरे और भारती एयरटेल तीसरे नंबर पर है। वहीं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने भी टॉप-5 में अपनी जगह बरकरार रखी है। आइए जानते हैं कि इस समय देश की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियां कौन सी हैं।