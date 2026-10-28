Government Employees Salary Hike: डीए बढ़कर 63% हुआ, कितनी बढ़ जाएगी लेवल 1 से 10 तक के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? समझिए कैलकुलेशन

7th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन के 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगी। यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए लागू होगी। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी का फायदा मिलेगा। इस फैसले का सीधा असर कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले लेवल-1 कर्मचारी को अब हर महीने 11,340 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले यह रकम 10,800 रुपये थी। यानी हर महीने 540 रुपये का इजाफा होगा। महंगाई भत्ते की नई दर जुलाई 2026 से लागू होने के कारण कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलने की उम्मीद है।