Hero Motors के शेयर में लगे लगातार 3 अपर सर्किट, IPO प्राइस से 46% उछला, जानिए क्या है वजह

Hero Motors के शेयर में गुरुवार, 29 अक्टूबर को लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी जारी रही। कंपनी का शेयर बीएसई पर 5% के अपर सर्किट के साथ 122.40 रुपये पर पहुंच गया है। इस तेजी के साथ शेयर अपने आईपीओ के इश्यू प्राइस 84 रुपये से करीब 46% ऊपर पहुंच चुका है। कंपनी के सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजों और मुनाफे में तेज बढ़ोतरी से शेयर को सपोर्ट मिला है। हालांकि, हालिया तेजी के बावजूद शेयर के पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस कमजोर रहा है। इस दौरान इसमें करीब 12% की गिरावट आई थी। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर लगभग 5% चढ़ा है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि कंपनी इस तेजी को बनाए रख पाती है या नहीं।