Why Share Market Rise Today: दिवाली से पहले 5 लाख करोड़ का फायदा, 900 पॉइंट उछला सेंसेक्स, जानिए इस तेजी के 5 बड़े कारण

भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.24 फीसदी या 905 अंक की बढ़त के साथ 74,151 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.05 फीसदी या 237 अंक की बढ़त के साथ 22,936 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 26 शेयर हरे निशान पर और 4 शेयर लाल निशान पर थे। इस तेजी के साथ बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल बाजार मूल्य करीब 5 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 477 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया।