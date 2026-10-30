Gold Rate Today: सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए आपके शहर में क्या रह गए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। घरेलू हाजिर बाजार में सोने के भाव लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1690 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोने का भाव इस समय 1550 रुपये की गिरावट के साथ 1,30,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करा दिखा। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 1270 रुपये की गिरावट के साथ 1,06,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|शहर
|24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|चेन्नई
|1,42,260
|1,30,400
|1,06,670
|मुंबई
|1,42,260
|1,30,400
|1,06,690
|दिल्ली
|1,42,410
|1,30,550
|1,06,840
|कोलकाता
|1,42,260
|1,30,400
|1,06,690
|बेंगलुरु
|1,42,260
|1,30,400
|1,06,690
|हैदराबाद
|1,42,260
|1,30,400
|1,06,690
|केरल
|1,42,260
|1,30,400
|1,06,690
|पुणे
|1,42,260
|1,30,400
|1,06,690
|वडोदरा
|1,42,310
|1,30,450
|1,06,740
|अहमदाबाद
|1,42,310
|1,30,450
|1,06,740
|जयपुर
|1,42,410
|1,30,550
|1,06,840
|लखनऊ
|1,42,410
|1,30,550
|1,06,840
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, शुक्रवार सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर दिल्ली में चांदी का हाजिर भाव 5000 रुपये की गिरावट के साथ 2,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में गिरावट आई है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.75 फीसदी या 30.30 डॉलर की गिरावट के साथ 4001.10 डॉलर प्रति औंस रह गया है। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.62 फीसदी या 24.86 डॉलर की गिरावट के से साथ 3,996.66 डॉलर प्रति औंस पर रह गया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 2.02 फीसदी या 1.06 डॉलर की गिरावट के साथ 51.32 डॉलर प्रति औंस रह गया है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.51 फीसदी या 0.79 डॉलर की गिरावट के साथ 51.36 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।
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