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Gold Rate Today: सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए आपके शहर में क्या रह गए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में कीमतों पर दबाव है। ऐसे में धनतेरस पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों को कुछ राहत मिली है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 30 Oct 2026, 10:44 AM IST

Gold silver rate fall

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। घरेलू हाजिर बाजार में सोने के भाव लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1690 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोने का भाव इस समय 1550 रुपये की गिरावट के साथ 1,30,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करा दिखा। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 1270 रुपये की गिरावट के साथ 1,06,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

बड़े शहरों में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

शहर24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
चेन्नई1,42,2601,30,4001,06,670
मुंबई1,42,2601,30,4001,06,690
दिल्ली1,42,4101,30,5501,06,840
कोलकाता1,42,2601,30,4001,06,690
बेंगलुरु1,42,2601,30,4001,06,690
हैदराबाद1,42,2601,30,4001,06,690
केरल1,42,2601,30,4001,06,690
पुणे1,42,2601,30,4001,06,690
वडोदरा1,42,3101,30,4501,06,740
अहमदाबाद1,42,3101,30,4501,06,740
जयपुर1,42,4101,30,5501,06,840
लखनऊ1,42,4101,30,5501,06,840
सोर्स- गुड रिटर्न्स, समय- सुबह 10 बजकर 30 मिनट

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चांदी में भी आई गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, शुक्रवार सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर दिल्ली में चांदी का हाजिर भाव 5000 रुपये की गिरावट के साथ 2,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में गिरावट आई है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.75 फीसदी या 30.30 डॉलर की गिरावट के साथ 4001.10 डॉलर प्रति औंस रह गया है। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.62 फीसदी या 24.86 डॉलर की गिरावट के से साथ 3,996.66 डॉलर प्रति औंस पर रह गया।

चांदी की वैश्विक कीमतें

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 2.02 फीसदी या 1.06 डॉलर की गिरावट के साथ 51.32 डॉलर प्रति औंस रह गया है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.51 फीसदी या 0.79 डॉलर की गिरावट के साथ 51.36 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।

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Updated on:

30 Oct 2026, 10:44 AM IST

Published on:

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए आपके शहर में क्या रह गए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

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