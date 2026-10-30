PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खातों में ट्रांसफर किये 18,690 करोड़ रुपये, 9.34 करोड़ किसानों को होगा फायदा, इस तरह देखें अपना स्टेटस

पीएम मोदी ने पीएम किसान की 24 वीं किस्त जारी कर दी है। (PC: AI)
PM Kisan Samman Nidhi 24th Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24 वीं किस्त जारी हो गई है। गुजरात के बनासकांठा जिले के भिलड़ी से प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खातों में यह किस्त जारी की है। पीएम ने योजना की 24वीं किस्त के रूप में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जारी की है। इस किस्त से 9.34 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसमें लाभार्थी किसानों के खातों में 2000 रुपये की रकम ट्रांसफर हुई है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के तहत कुछ मामलों में लाभ अस्थायी रूप से रुक सकता है। लाभार्थी की पात्रता को लेकर संदेह होने या फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होने की स्थिति में लाभ रुक सकता है। जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन का मालिकाना हक प्राप्त किया है, तो उनके मामले में पात्रता की जांच की जरूरत पड़ सकती है। एक ही किसान फैमिली के एक से अधिक मेंबर्स द्वारा स्कीम का फायदा उठाने के मामले मे भी किस्त रुक सकती है। ऐसे मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक पेमेंट रुक सकता है।
पीएम किसान की 24वीं किस्त उन्हीं लाभार्थी किसानों को मिलेगी, जिनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में होगा। इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है।
इस तरह आपको स्क्रीन पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके गांव के सभी लाभार्थियों के नाम की लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट में अपना नाम चेक करें।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग