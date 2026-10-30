PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खातों में ट्रांसफर किये 18,690 करोड़ रुपये, 9.34 करोड़ किसानों को होगा फायदा, इस तरह देखें अपना स्टेटस

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के तहत कुछ मामलों में लाभ अस्थायी रूप से रुक सकता है। लाभार्थी की पात्रता को लेकर संदेह होने या फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होने की स्थिति में लाभ रुक सकता है। जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन का मालिकाना हक प्राप्त किया है, तो उनके मामले में पात्रता की जांच की जरूरत पड़ सकती है। एक ही किसान फैमिली के एक से अधिक मेंबर्स द्वारा स्कीम का फायदा उठाने के मामले मे भी किस्त रुक सकती है। ऐसे मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक पेमेंट रुक सकता है।