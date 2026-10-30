30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

IT और फार्मा शेयरों में आई अच्छी खरीदारी, उधर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दिखी गिरावट, जानिए मार्केट का हाल

Stock Market: शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी आईटी शेयरों में देखने को मिली। फार्मा और हेल्थकेयर स्टॉक्स भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों के शेयरों में गिरावट दिखाई दी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 30 Oct 2026, 10:14 AM IST

Stock Market Today

शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुला है। (PC: AI)

भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 48 अंक की बढ़त के साथ 74,199.69 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर यह 0.21 फीसदी या 157 अंक की बढ़त के साथ 74,308 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.21 फीसदी या 48 अंक की बढ़त के साथ 22,985 पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

Explainer: अमेरिकी फेड के फैसले के बाद अब सोना और गिरेगा या ऊपर जाएगा, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

ये भी पढ़ें
Gold Price Outlook

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
ट्रेंट (TRENT)3,029.10+5.85
इंडिगो (INDIGO)4,835.00+3.42
सन फार्मा (SUNPHARMA)1,795.30+1.95
इंफोसिस (INFY)1,166.10+1.71
इटरनल (ETERNAL)343.50+1.67
एचसीएल टेक (HCLTECH)1,424.00+1.43
टीसीएस (TCS)2,512.40+1.39
टेक महिंद्रा (TECHM)1,790.60+1.19
पावर ग्रिड (POWERGRID)261.95+0.75
अपोलो हॉस्पिटल्स (APOLLOHOSP)8,255.00+0.67
सिप्ला (CIPLA)1,367.10+0.67
कोटक महिंद्रा बैंक (KOTAKBANK)461.60+0.57
मैक्स हेल्थकेयर (MAXHEALTH)855.90+0.56
डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (DRREDDY)1,352.00+0.52
सोर्स- एनएसई, समय सुबह 10 बजे

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
कोल इंडिया (COALINDIA)386.00-1.81
श्रीराम फाइनेंस (SHRIRAMFIN)830.70-1.24
अडानी पोर्ट्स (ADANIPORTS)1,849.50-1.20
नेस्ले इंडिया (NESTLEIND)1,174.90-1.15
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)366.70-0.89
अडानी एंटरप्राइजेज (ADANIENT)2,586.50-0.82
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (TATACONSUM)1,012.90-0.79
टाटा स्टील (TATASTEEL)168.14-0.78
बीएसई (BSE)3,476.10-0.74
एचडीएफसी लाइफ (HDFCLIFE)513.25-0.73
अल्ट्राटेक सीमेंट (ULTRACEMCO)11,097.00-0.70
भारतीय स्टेट बैंक (SBIN)965.40-0.67
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज (HINDALCO)881.30-0.56
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JIOFIN)205.95-0.51
सोर्स-एनएसई, समय- सुबह 10 बजे

116 डॉलर पर पहुंचा कच्चा तेल

कच्चे तेल की कीमतों में आज शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड शुक्रवार सुबह 0.99 फीसदी या 1.14 डॉलर की बढ़त के साथ 116 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड 1.13 फीसदी या 1.15 डॉलर की बढ़त के साथ 103.2 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। महंगा क्रूड भारत का आयात बिल बढ़ाता है और कंपनियों का मार्जिन कम करता है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Investment in Gold: धनतेरस और दिवाली पर इन 5 तरीकों से खरीद सकते हैं सोना, जानिए कहां हो सकता है आपको ज्यादा फायदा

ये भी पढ़ें
Gold Investment Options

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Oct 2026, 10:14 AM IST

Published on:

Hindi News / Business / IT और फार्मा शेयरों में आई अच्छी खरीदारी, उधर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दिखी गिरावट, जानिए मार्केट का हाल

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Child Investment Plan: PPF, SSY या SIP… बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कहां करें निवेश?

SIP for Child Education
कारोबार

Explainer: अमेरिकी फेड के फैसले के बाद अब सोना और गिरेगा या ऊपर जाएगा, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Gold Price Outlook
कारोबार

Why Share Market Rise Today: दिवाली से पहले 5 लाख करोड़ का फायदा, 900 पॉइंट उछला सेंसेक्स, जानिए इस तेजी के 5 बड़े कारण

Share Market Today
कारोबार

Investment in Gold: धनतेरस और दिवाली पर इन 5 तरीकों से खरीद सकते हैं सोना, जानिए कहां हो सकता है आपको ज्यादा फायदा

Gold Investment Options
कारोबार

Hero Motors के शेयर में लगे लगातार 3 अपर सर्किट, IPO प्राइस से 46% उछला, जानिए क्या है वजह

Hero Motors Share
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.