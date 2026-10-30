IT और फार्मा शेयरों में आई अच्छी खरीदारी, उधर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दिखी गिरावट, जानिए मार्केट का हाल

शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुला है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 48 अंक की बढ़त के साथ 74,199.69 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर यह 0.21 फीसदी या 157 अंक की बढ़त के साथ 74,308 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.21 फीसदी या 48 अंक की बढ़त के साथ 22,985 पर ट्रेड करता दिखा।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज (%)
|ट्रेंट (TRENT)
|3,029.10
|+5.85
|इंडिगो (INDIGO)
|4,835.00
|+3.42
|सन फार्मा (SUNPHARMA)
|1,795.30
|+1.95
|इंफोसिस (INFY)
|1,166.10
|+1.71
|इटरनल (ETERNAL)
|343.50
|+1.67
|एचसीएल टेक (HCLTECH)
|1,424.00
|+1.43
|टीसीएस (TCS)
|2,512.40
|+1.39
|टेक महिंद्रा (TECHM)
|1,790.60
|+1.19
|पावर ग्रिड (POWERGRID)
|261.95
|+0.75
|अपोलो हॉस्पिटल्स (APOLLOHOSP)
|8,255.00
|+0.67
|सिप्ला (CIPLA)
|1,367.10
|+0.67
|कोटक महिंद्रा बैंक (KOTAKBANK)
|461.60
|+0.57
|मैक्स हेल्थकेयर (MAXHEALTH)
|855.90
|+0.56
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (DRREDDY)
|1,352.00
|+0.52
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज (%)
|कोल इंडिया (COALINDIA)
|386.00
|-1.81
|श्रीराम फाइनेंस (SHRIRAMFIN)
|830.70
|-1.24
|अडानी पोर्ट्स (ADANIPORTS)
|1,849.50
|-1.20
|नेस्ले इंडिया (NESTLEIND)
|1,174.90
|-1.15
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)
|366.70
|-0.89
|अडानी एंटरप्राइजेज (ADANIENT)
|2,586.50
|-0.82
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (TATACONSUM)
|1,012.90
|-0.79
|टाटा स्टील (TATASTEEL)
|168.14
|-0.78
|बीएसई (BSE)
|3,476.10
|-0.74
|एचडीएफसी लाइफ (HDFCLIFE)
|513.25
|-0.73
|अल्ट्राटेक सीमेंट (ULTRACEMCO)
|11,097.00
|-0.70
|भारतीय स्टेट बैंक (SBIN)
|965.40
|-0.67
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज (HINDALCO)
|881.30
|-0.56
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JIOFIN)
|205.95
|-0.51
कच्चे तेल की कीमतों में आज शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड शुक्रवार सुबह 0.99 फीसदी या 1.14 डॉलर की बढ़त के साथ 116 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड 1.13 फीसदी या 1.15 डॉलर की बढ़त के साथ 103.2 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। महंगा क्रूड भारत का आयात बिल बढ़ाता है और कंपनियों का मार्जिन कम करता है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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