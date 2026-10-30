30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Silver Price Outlook: सिर्फ 1 महीने में ही 40,000 रुपये टूट गई चांदी, क्या और गिरेंगे भाव या अब आएगी तेज रिकवरी? एक्सपर्ट से जानिए टार्गेट प्राइस

Silver Rate Today: दिवाली से पहले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है। सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 22% और चांदी 55% से ज्यादा नीचे है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 30 Oct 2026, 3:24 PM IST

Silver Price Outlook

चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। (PC: AI)

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज शुक्रवार 30 अक्टूबर को सुबह चांदी (999) का घरेलू हाजिर भाव गिरकर 1,83,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। आज से ठीक 1 महीने पहले 30 सितंबर 2026 को सुबह चांदी का हाजिर भाव 2,22,273 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। इस तरह चांदी की घरेलू हाजिर कीमत में 1 महीने में 38,473 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आ चुकी है।

जनवरी के हाई से 55% टूट गए भाव

चांदी की कीमतें जनवरी 2026 में ऑल टाइम हाई पर गई थीं। उस स्तर से कीमतें अब करीब 55 फीसदी टूट चुकी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर जनवरी में चांदी का भाव 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था। शुक्रवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का भाव 1,85,065 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

Explainer: चांदी में जिसने 1 लाख लगाए उसके रह गए 50 हजार, अभी और आएगी गिरावट या उछलेगा भाव? एक्सपर्ट से समझिए

ये भी पढ़ें
Silver Price Outlook

क्या यही है खरीदने का सबसे सही समय?

केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि 1,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चांदी की खरीदारी की जा सकती है। उनके अनुसार यह चांदी खरीदने का अच्छा मौका होगा। केडिया ने बताया कि साल 2026 के आखिर तक चांदी की कीमतें 2,15,000 से 2,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकती हैं।

वहीं, मास्टर केपिटल सर्विसेस लिमिटेड के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि चांदी इस समय संभावित शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्च्युनिटी दे रही है। उन्होंने कहा, 'निवेशक 1,72,000 रुपये के करीब खरीदारी करने का सोच सकते हैं। वहीं, 1,99,000 रुपये प्रति किलोग्राम का शॉर्ट टर्म टार्गेट रख सकते हैं।'

क्या आगे आएगी बड़ी तेजी?

सिंह ने बताया कि चांदी के लिए साल 2027 में सप्लाई सरप्लस रहने की उम्मीद है। वहीं, सिल्वर ज्वैलरी डिमांड कमजोर रहने और इंडस्ट्रीयल खपत भी धीमी पड़ने की उम्मीद है। इससे चांदी की कीमतों में रिकवरी सीमित रह सकती है। वहीं, उच्च ब्याज दरें भी एक बड़ा जोखिम बनी हुई हैं।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Explainer: अमेरिकी फेड के फैसले के बाद अब सोना और गिरेगा या ऊपर जाएगा, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

ये भी पढ़ें
Gold Price Outlook

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Oct 2026, 3:24 PM IST

Published on:

Hindi News / Business / Silver Price Outlook: सिर्फ 1 महीने में ही 40,000 रुपये टूट गई चांदी, क्या और गिरेंगे भाव या अब आएगी तेज रिकवरी? एक्सपर्ट से जानिए टार्गेट प्राइस

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Bank Holidays List: नवंबर में आ रहे हैं 2 लॉन्ग वीकेंड, कब-कब बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holidays November 2026
कारोबार

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खातों में ट्रांसफर किये 18,690 करोड़ रुपये, 9.34 करोड़ किसानों को होगा फायदा, इस तरह देखें अपना स्टेटस

PM Kisan 24th Installment
कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए आपके शहर में क्या रह गए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold silver rate fall
कारोबार

IT और फार्मा शेयरों में आई अच्छी खरीदारी, उधर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दिखी गिरावट, जानिए मार्केट का हाल

Stock Market Today
कारोबार

Child Investment Plan: PPF, SSY या SIP… बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कहां करें निवेश?

SIP for Child Education
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.