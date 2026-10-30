Silver Price Outlook: सिर्फ 1 महीने में ही 40,000 रुपये टूट गई चांदी, क्या और गिरेंगे भाव या अब आएगी तेज रिकवरी? एक्सपर्ट से जानिए टार्गेट प्राइस

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज शुक्रवार 30 अक्टूबर को सुबह चांदी (999) का घरेलू हाजिर भाव गिरकर 1,83,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। आज से ठीक 1 महीने पहले 30 सितंबर 2026 को सुबह चांदी का हाजिर भाव 2,22,273 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। इस तरह चांदी की घरेलू हाजिर कीमत में 1 महीने में 38,473 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आ चुकी है।