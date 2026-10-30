IOC Q2 Results: दूसरी तिमाही में 184% उछलकर 21,630 करोड़ रुपये रहा इंडियन ऑयल का मुनाफा, रेवेन्यू 29.5% बढ़ा

इंडियन ऑयल का सितंबर तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 2,62,935.58 करोड़ रुपये रहा। यह भी बाजार के अनुमान से अधिक रहा है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 2,02,992.34 करोड़ रुपये था। इस तरह सालाना आधार पर इसमें 29.5% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी का कुल रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 29.9% बढ़कर 2,65,636.33 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, प्री-टैक्स प्रॉफिट यानी टैक्स चुकाने से पहले का मुनाफा 164.4% बढ़कर 26,616.62 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल सितंबर तिमाही में यह 10,065.57 करोड़ रुपये था।