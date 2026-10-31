Crude Oil अक्टूबर में 15% हुआ महंगा, क्या 120 डॉलर तक पहुंचेंगे दाम, जानिए ऑयल मार्केट का हाल

तेल की कीमतों में तेजी के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को बड़ी वजह माना जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संभावित सैन्य कार्रवाई के विकल्पों की जानकारी दी थी। ट्रंप पहले भी संकेत दे चुके हैं कि अमेरिका में अगले सप्ताह होने वाले मिडटर्म चुनाव के बाद ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमले फिर शुरू किए जा सकते हैं। इससे बाजार में यह आशंका बढ़ गई है कि युद्ध का दायरा और फैल सकता है। अगर संघर्ष तेज होता है, तो मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है।