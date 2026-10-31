Gold जूलरी, गोल्ड ETF, FOF और SGB बेचने पर कितना लगता है टैक्स? जानिए नियम

गोल्ड म्यूचुअल फंड या फंड ऑफ फंड्स (FoF) भी सोने में निवेश का एक तरीका है। हालांकि, यह गोल्ड ईटीएफ से अलग होता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड आम तौर पर गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स में निवेश करते हैं और उनकी यूनिट्स गोल्ड ईटीएफ की तरह सीधे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होतीं। गोल्ड म्यूचुअल फंड से होने वाले मुनाफे पर टैक्स उसकी होल्डिंग अवधि के आधार पर तय होता है। 24 महीने या उससे कम समय तक के निवेश में हुए मुनाफे पर निवेशक की लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। 24 महीने से ज्यादा समय तक के निवेश में हुआ मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर 12.5% टैक्स के साथ लागू सरचार्ज और सेस देना पड़ सकता है। यहां इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलता।