Stock Market: क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट से उछला मार्केट, सेंसेक्स 800 पॉइंट ऊपर, जानिए किन शेयरों में आई तेजी

शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी ऑयल एंड गैस शेयरों में देखने को मिली। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3.57 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। निफ्टी सीमेंट में 1.64 फीसदी की तेजी देखने को मिली। निफ्टी केमिकल्स 1.02 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.92 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.10 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.92 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.21 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.62 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 1.05 फीसदी की तेजी देखने को मिली।