Stock Market: क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट से उछला मार्केट, सेंसेक्स 800 पॉइंट ऊपर, जानिए किन शेयरों में आई तेजी

शेयर बाजार बढ़त लेकर खुला है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज भारी बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 719 अंक की बढ़त के साथ 75,178.24 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 36 मिनट पर सेंसेक्स 1.17 फीसदी या 874 अंक की बढ़त के साथ 75,353 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 1.17 फीसदी या 267 अंक की बढ़त के साथ 23,319 पर ट्रेड करता दिखा।
शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी ऑयल एंड गैस शेयरों में देखने को मिली। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3.57 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। निफ्टी सीमेंट में 1.64 फीसदी की तेजी देखने को मिली। निफ्टी केमिकल्स 1.02 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.92 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.10 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.92 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.21 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.62 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 1.05 फीसदी की तेजी देखने को मिली।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव (%)
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|1,235.60
|+6.07
|टाटा स्टील
|174.15
|+3.91
|मैक्स हेल्थकेयर
|891.60
|+3.67
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|211.61
|+3.48
|कोल इंडिया
|401.60
|+3.24
|एनटीपीसी
|325.95
|+3.07
|मारुति सुजुकी
|11,715.00
|+2.79
|टीवीएस मोटर (TMPV)
|272.80
|+2.79
|एशियन पेंट्स
|2,361.10
|+1.77
|टीसीएस
|2,546.50
|+1.75
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,452.20
|+1.69
|हिंदुस्तान यूनिलीवर
|1,894.50
|+1.60
|श्रीराम फाइनेंस
|836.25
|+1.59
|अल्ट्राटेक सीमेंट
|11,219.00
|+1.58
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव (%)
|सन फार्मा
|1,760.70
|-0.96
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,376.00
|-0.85
|अडानी पोर्ट्स
|1,837.70
|-0.66
|आयशर मोटर्स
|7,174.00
|-0.64
|इंफोसिस
|1,177.90
|-0.60
|बजाज ऑटो
|10,292.00
|-0.56
|ट्रेंट
|3,006.00
|-0.37
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,393.30
|-0.34
|एक्सिस बैंक
|1,213.00
|-0.33
|टेक महिंद्रा
|1,784.90
|-0.33
|बीएसई
|3,505.50
|-0.14
|एचडीएफसी लाइफ
|524.20
|-0.13
सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड 3.09 फीसदी या 3.50 डॉलर की गिरावट के साथ 109.9 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड 3.12 फीसदी या 3.25 डॉलर की गिरावट के साथ 100.9 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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