Share Market में अभी से मनी दिवाली, सेंसेक्स 1200 अंक बढ़कर हुआ बंद, जानिए इस भारी तेजी के 7 बड़े कारण

भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को भारी-भरकम बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.66 फीसदी या 1233 अंक की बढ़त लेकर 75,692 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.68 फीसदी या 387 अंक की बढ़त के साथ 23,440 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 23 शेयर हरे निशान पर और 7 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सेंसेक्स पैक में सबसे अधिक तेजी रिलायंस के शेयर में 11.64 फीसदी दर्ज हुई। आइए जानते हैं कि बाजार में आज की तेजी के पीछे कौन-से प्रमुख कारण रहे।