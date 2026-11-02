PNB Fraud Case: पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी में 15 ग्राहकों को लौटाए गए करीब 7 करोड़ रुपये, जानिए कैसे हुआ 25 करोड़ का फ्रॉड

बैंक की शुरुआती जांच में फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े कुछ संदिग्ध लेनदेन भी सामने आए हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में खातों में दूसरे लोगों को संयुक्त खाताधारक के रूप में जोड़ा गया। इसके बाद खाते की जानकारी में बदलाव किया गया और तय समय से पहले FD बंद कर दी गई। आरोपों के मुताबिक, FD से मिली रकम को संदिग्ध लोगों से जुड़े खातों में ट्रांसफर किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बैंक ने कहा है कि प्रभावित ग्राहकों के बाकी दावों की जांच पूरी होने के बाद उनकी रकम लौटाने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।